Калужанин вытащил из рюкзака москвича 100 тысяч рублей

В отделение полиции обратился с заявлением житель Москвы. Он сообщил, что у него пропало 100 тысяч рублей.

Москвич поясняет, что он приехал поздно вечером в Калугу. Парень решил остановиться у своего друга в коммунальной квартире. Но так как приятеля не оказаолось на тот момент дома, его гостеприимно принял сам хозяин квартиры.

После того, как мужчины употребили алкоголь, гость отправился спать. На следующее утро молодой человек заметил, что из рюкзака, с которым он приехал, исчезла немалая денежная сумма в 100 тысяч рублей.

Деньги молодой человек привез, чтобы оплатить услуги калужского адвоката. На место инцидента приехали сотрудники правоохранительных органов и задержали нарушителя.

Им оказался уже ранее судымый 41-летний житель Калуги, который лишился места работы. Преступник на тот момент успел уже потратить больше 40 тысяч рублей из похищенной им суммы.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Кража". Теперь мужчине грозит наказание в виде лешения свободы на пять лет.