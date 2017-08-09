В Кемерово на хлебокомбинате погибла сотрудница

Сотрудники правоохранительных органов в Кемерово ведут следствие по факту гибели работницы хлебокомбината, которая скончалась при падении со стремянки.

Как пишут местные издания, ссылаясь на новость, опубликованную на «Правоохранительном портале Кузбасса», несчастный случай случился в первый день Нового года около 8 часов вечера. Пожилая женщина, работающая на предприятии в возрасте 69 лет, упав с лестницы ударилась головой о бетонный пол.

Получив при падении серьезные травмы, скончалась в автомобиле скорой помощи по пути в больницу. На данный момент сотрудники полиции проводят следственные мероприятия и устанавливают все причины случившегося.