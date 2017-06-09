При пожаре в центре Москвы пострадал один человек. Возгорание в пятиэтажном здании успешно потушено.

Профессиональные тушители пожаров из Москвы были вызваны тревожным звонком, который раздался из здания, расположенного на набережной недалеко от центра российской столицы.

Сообщается, что загорелся второй этаж жилого здания, состоящего из трех подъездов. Отмечается, что огонь смог задеть балкон на третьем этаже, а общая площадь возгорания составила около тридцати квадратных метров.

В ходе тушения огня предприняты меры по эвакуации жильцов из строения. Всего при помощи спасателей на улице оказалось около двадцати человек. Одному из них потребовалась медицинская помощь. О смертельных случаях не сообщается.

Среди эвакуированных лиц немало было несовершеннолетних. В настоящее время возгорание ликвидировано, идут мероприятия по установлению причин пожара.