Пассажир рейса Ryanair убежал через аварийный люк

Необычайный случай на днях произошел в одном из аэропортов Малаги, в Испании. Гражданин, который решил воспользоваться услугами авиакомпании Ryanair, при прилете в пункт назначения, не дожидаясь подачи трапа решил воспользоваться аварийным выходом, очутившись на крыле самолета.

Как информирует The Guardian, рейс отправился из британского аэропорта Станстед с большим отставанием от запланированного графика. Более того, пассажирам необходимо было ожидать около получаса подачи трапа к выходу. Большинство из них были возмущены до предела и угрожали написать жалобу в адрес перевозчика. Но последовать за самым нетерпеливым никто из присутствующих не осмелился. «Непоседа» был арестован местными правоохранительными органами. Задержанный оказался гражданином Польши.