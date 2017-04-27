В Бельгии после падения на катке скончалась россиянка

В Бельгийском городе Брюгге на новогодние праздники погибла женщина из РФ. Потерпевшая во время катания на ледовом катке, неудачно упав, получила не совместимые с жизнью травмы.

Трагедия произошла на одном из закрытых ледовых катков во время проведения новогодней ярмарки. Во время катания, девушка, неудачно упав, ударилась головой о лёд, потеряв при этом сознание. Ей была оказана необходимая медицинская помощь, но от необходимой госпитализации пострадавшая отказалась.

На утро следующего дня состояние женщины резко ухудшилось, в связи с чем она была немедленно доставлена в отделение ближайшей больницы, где она умерла, информируют иностранные СМИ.

Известно, что девушка решила посетить Брюгге на праздничные дни вместе со своими друзьями. В данный момент местная полиция ведет следствие по факту гибели российской гражданки.