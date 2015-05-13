Под Иркутском избили таксиста до состояния комы

В Иркутской области избили таксиста до состояния комы. Злоумышленники после этого угнали автомобиль пострадавшего.

Инцидент зафиксирован в городе Черемхово Иркутской области. Сообщается, что в местное отделение «скорой помощи» был в экстренном порядке доставлен 47-летний мужчина, у которого медики нашли открытую черепно-мозговую травму. Он находился без сознания и в тяжелом состоянии здоровья.

Выяснилось, что местный житель стал жертвой нападения двух молодых людей, личности которых уже установлены. Молодые люди сели в машину потерпевшего в качестве пассажиров такси, однако затем напали на мужчину и избили битами.

После драки они угнали автомобиль, который позже нашли брошенным на одной из городских улиц. Сейчас идут поиски предполагаемых преступников. За подобное деяние им, согласно российскому законодательству, грозит провести в тюрьме до двенадцати лет.