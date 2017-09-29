Второй энергоблок Хмельницкой АЭС в Украине отключен. Причиной стали обнаруженные неполадки в работе станции.

Специалисты Хмельницкой АЭС, что в Украине, приняли решение обесточить на время один из энергоблоков электростанции. Это необходимо для того, чтобы устранить все неполадки, которые могли бы повлиять на дальнейшую работу стратегического объекта всей энергетической системы страны.

Сообщается, что второй энергоблок был остановлен примерно в три часа ночи по московскому времени. Уточняется, что в процессе отключения от энергосети никаких нарушений зафиксировано не было. Все прошло в спокойном, штатном режиме. На территории атомной электростанции Хмельницкой области также не обнаружены признаки превышения концентрации радиации в воздухе и на земле.

Напомним, что Хмельницкая АЭС была введена в эксплуатацию 30 лет назад. В настоящее время на ней работают два энергоблока общей мощностью две тысячи мегаватт.