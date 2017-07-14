На Ставрополье в селе Красногвардейское пожар забрал жизнь человека

В первых числах Нового года пожар забрал жизнь человека на Ставрополье. Как проинформировали в пресс-службе регионального управления МЧС, трагедия произошла в селе Красногвардейском.

Ранним утром в службе спасения раздался тревожный звонок, очевидцы пожара сообщили, что по улице Тельмана произошло возгорание дома. Спасатели немедленно отреагировали на случившееся, однако было слишком поздно.

Огню удалось полностью повредить жилую площадь в десять квадратных метров. После осмотра места происшествия, сотрудниками МЧС было обнаружено тело погорельца без признаков жизни.

На данный момент устанавливается причины возгорания и смерти гражданина.