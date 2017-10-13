Прокуратура Лос-Анджелеса займется делом Вайнштейна

Прокуратора Лос-Анджелеса намерена пересмотреть итоги расследования одного из отделений полиции Беверли-Хиллз против Харви Вайнштейна, который подозревается в сексуальном изнасиловании. Об этом информирует TMZ.

Временем раньше, ни одно обвинение выдвинутое против Вайнштейна не имело столь большого резонанса, заявляет издание. Прокураторе города необходимо будет разобраться, достаточно ли собрана обвинительная база для предъявления каких-либо уголовных обвинений.

На данный момент не уточняется, какие именно моменты из дела были отправлены в инстанцию с целью дополнительного расследования. Немного ранее прокуратура Нью-Йорка сделала заявление, что не намерена предъявлять какие-либо обвинения находящемуся под следствием гражданину.