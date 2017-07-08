В Иваново собаки после жестокого обращения нападали на детей

В Иваново после случаев жестокого обращения с собаками те стали нападать на детей. Последний раз подобный инцидент произошел в ноябре. Тогда на девятилетнего мальчика напала целая стая бездомных животных, которые оставили на его теле множество укусов.

В прошедшем 2017 году по Иваново ходило множество историй о том, как собаки неоднократно нападали на людей в разных районах. В тоже время люди понимали, что животных провоцируют. Неоднократно в городе слышали о том, что бездомных убивали. Особо ярко всем запомнился случай, когда весной в районе Меланжевого комбината были найдены мертвые тела собак, а также содранные с них шкуры. Кроме того, в колодце недалеко от того места позже нашли обугленные кости и черепа. Кто-то травил их, сжигал тела и даже снимал с них скальп.

Жестоких догхантеров так и не нашли, однако эти случаи ивановцам сполна откликнулись. Спустя время в городе участились случаи нападения животных на людей. Не раз под удар попадали беззащитные дети. Согласно данным источника, никто из пострадавших не умер, однако все получили травмы разной степени тяжести. В связи с последним известным случаем региональные власти наконец решили подойти к проблеме более ответственно и готовят план на этот счет.