Под Вологдой мужчина пытался украсть колбасу. Инцидент зафиксирован в Череповце.

Накануне сотрудники правоохранительных органов были вынуждены завести уголовное дело по факту попытки кражи из продуктового магазина палки колбасы.

Сообщается, что молодой человек спрятал колбасу под куртку и намеревался преодолеть кассу незамеченным для охранников. Однако его злой умысел смог раскусить кассир. Он нажал на тревожную кнопку вневедомственной охраны, а сам бросился догонять воришку.

Спустя некоторое время несостоявшегося вора удалось задержать совместными усилиями. Мужчина пытался избавиться от колбасы и выкинул ее в сторону, однако факт попытки кражи был зафиксирован камерами наружного наблюдения.

Житель Череповца Вологодской области был доставлен в отделение полиции, где ему скоро представят обвинения.