Житель Владимирской области украл у сестры до 250 тысяч рублей

Городской суд в Гусь-Хрустальном принял к рассмотрению уголовное дело, касающееся обвинения в краже со значительным ущербом. Подсудимый на протяжении длительного срока незаконно снимал денежные средства с карты своей сестры.

Гражданка в полной мере доверяла своему брату, обращаясь к нему с просьбами по внесению своих денег на открытый в банке счет. На протяжении нескольких лет подсудимый приносил своей сестре чеки, чем подтверждал внесение на банковский счет финансовых средств. После чего, втайне от пострадавшей происходило снятие денег со счета ее братом. Подобным образом она лишилась около 250 тысяч рублей. Молодому человеку угрожал немалый срок, если бы в суд не поступило заявление о примирении сторон, в результате чего уголовное дело закрыли.