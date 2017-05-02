Во Вьетнаме после мощного взрыва погибли двое детей. Об этом пишет местное издание.

Трагический инцидент произошел недалеко от столицы Вьетнама на территории близлежащей провинции. Сообщается, что посреди жилых кварталов местные жители поселка занимались разборкой металлических изделий.

В ходе работ разорвались неизвестные взрывчатые вещества, история происхождения которых непонятна.

Взрыв был такой силы, что на месте эпицентра образовалась воронка шириной десять метров. В результате инцидента почти полностью разрушены несколько жилых домов, у некоторых рухнули перекрытия, задавив находившихся внутри обитателей.

Известно, что среди погибших двое маленьких детей. Еще шесть человек оказались в больницах. За их жизни борются врачи. Также на месте трагедии работают спасательные бригады. Они пытаются найти других людей, которые могут быть завалены конструкциями и обломками.