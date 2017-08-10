В Белгороде ведется поиск пропавшей девушки

Сотрудники правоохранительных органов в Бегородской области на протяжении недели ведут поиск несовершеннолетней девушки из Белгорода. Пропавшая является воспитанницей детдома «Южный».

Сотрудники полиции ведут розыскные работы по поиску Татьяны Кононовой, которая исчезла несколько дней назад. Девушка покинула территорию детского дома с целью прогулки, в итоге пропав без вести. По полученной информации, девушка была одета в куртку защитного цвета с капюшоном, темные зауженные джинсы, черные ботинки на широком каблуке, имела при себе сумку яркого бордового цвета.

По факту произошедшего проводится следствие. Всех горожан, владеющих какой-либо информацией о местонахождении молодой девушки, настоятельно просят связаться с правоохранительными органами. Сотрудники полиции и откликнувшиеся волнтеры не перестают вести поиски.