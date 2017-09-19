Полиция Астраханской области предупреждает об активности мошенников

В Астраханской области правоохранители фиксируют особую активность мошенников и предупреждают об этом население. По их словам, не следует никому сообщать данные своих банковских карт, а также не верить, когда через соцсети просят дать денег в долг.

Сотрудники Главного управления МВД по Астраханской области серьезно взялись за местных мошенников. Они изучают, как обычно ведут себя злоумышленники, а затем обнародуют сведения. По их словам, очень часто аферисты взламывают виртуальные страницы в социальных сетях и оттуда пишут родственникам владельца с просьбой одолжить денег. Также есть опасность попасть на мошенников на порталах бесплатных объявлений. Если продавец просит внести залог за покупаемую вещь, лучше сразу от нее отказаться – скорее всего ее просто нет.

По этой причине правоохранители проводят обучающую работу с населением, раздавая листовки и объясняя тактику мошенников. Также подобная информация в Астраханской области печатается на чеках коммунальных платежей, чтобы распространить информацию как можно большей части населения.