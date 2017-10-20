В Барнауле в новогоднюю ночь машина с детьми попала под обстрел

Ближе к ночи 31 декабря в Барнауле машина с детьми попала под обстрел. Почти в канун Нового года неизвестные стреляли в автомобиль из травматического оружия.

В Алтайском крае в канун Нового года была зафиксирована стрельба из пистолета по автомобилю, в котором кроме взрослых находились дети. Пострадавшие рассказывают, что это произошло на улице Сухэ-Батора. Когда автомобиль проезжал мимо одного из многоэтажных домов по этой улице, в его сторону прилетела пуля. Она пробила боковое окно с той стороны, где находился ребенок. Его родители говорят, что она могла бы задеть его голову, если бы ее выпустили на несколько секунд раньше. По их словам, в этот момент они видели около одного из подъездов компанию людей, однако, испугавшись за жизнь детей, они поспешили уехать с места происшествия и не разглядели нападавших.

По этой причине найти их будет весьма непросто. Сейчас в правоохранительных органах проверяют факт случившегося, а также ищут тех, кто может подтвердить его и указать на злоумышленников.