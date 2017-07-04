Пять человек погибли при падении висячего моста в Перу

Пять человек разбились на смерть из-за падения висячего моста, которой расположен над рекой Апуримак в Перу. Также 16 человек пропало без вести.

Ужасное проишествие случилось днем второго января наступившего года по местному времени в районе Кимбири в перуанской провинции Ла-Конвенсьон. По данным сотрудников правоохранительных органов, причиной падения послужило его плохое состояние.

Об этом рассказал представитель Национального Университета гражданской обороны республики Хорхе Санчес. На данный момент уровень воды в реке повысился из-за продолжительных проливных дождей в том районе. Все погибшие утонули в реке.

14 человек удалось спасти из воды. Сейчас идут поиски пропавших без вести людей, работает отряд спасателей и полиция.

Ранее стало известно, что в тот же день в стране случилась еще одна маштабная трагедия - 48 жителей разбились при падении в пропасть пассажиркого автобуса.