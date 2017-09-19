В Китае затонуло судно, пропали без вести 10 человек

В Китае около торгового порта Шанхая затонуло крупное грузовое судно. В результате инцидента 10 человек пропали без вести.

Местные информагентства распространяют отрывочные сведения о катастрофе. Инцидент произошел в устье реки Янцзы недалеко от крупнейшего китайского мегаполиса Шанхая. В море пыталось выйти грузовое судно, однако оно по неизвестным пока причинам затонуло.

В результате происшествия спасатели не смогли найти десять человек экипажа и в настоящий момент времени они числятся пропавшими без вести. Еще три человека с погибшего корабля удалось вытащить из воды.

Сообщается, что указанное судно несло на своем борту несколько тысяч тонн стали. Сейчас в районе крушения судна работают экстренные службы и спасательные команды. Они пытаются найти пропавших моряков.

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