«Сбербанк» рассказал о способах защиты от кибермошенников. Советами могут воспользоваться все держатели кредитных карт.

Преступления в сфере финансовых операций при участии хакеров или мошенников сейчас набирают новые обороты. Злоумышленники придумывают более эффективные методы по обману держателей кредитных карт, а также продолжают ловко пользоваться доверчивостью многих граждан России.

Специалисты «Сбербанка» предупредили, что кибермошенники могут действовать по весьма распространенной схеме. Например, звонить на номер своей жертвы и с требованием срочно сообщить персональные данные кредитной карты, иначе ее в течении короткого промежутка времени могут заблокировать.

Представитель «Сбербанка» сообщил, что сотрудники этого банка никогда не делают подобных звонков и не просят сообщить секретные данные пользователя, держателя денежных средств. Всю информацию о состоянии счета и текущих операциях можно узнать по единому номеру колл-центра, который указан на любой карте клиента финансового учреждения и других телефонов просто не существует.