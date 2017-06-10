В Московской области в частном зверинце пантера загрызла мужчину

Сотрудники Главного управления МВД по Московской области сообщают о происшествии, в ходе которого пантера загрызла мужчину. Это случилось в зверинце с частной территорией в Истринском районе.

Правоохранители проверяют обстоятельства смерти мужчины, который, вероятно, был убит пантерой. Как удалось выяснить, все произошло в частном зверинце в деревне Обновленный Труд в Подмосковье. По версии следствия, мужчина зашел в вольер к дикому животному, чтобы его кормить, однако оно, голодное, не дождалось еды и напало на него.

Бездыханное тело мужчины было найдено в пустом вольере. Его шея вся была изранена от зубов хищника. Пантере удалось сбежать из клетки, однако не из вольера. Через какое-то время ее поймали и посадили обратно.