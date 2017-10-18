В Москве проверяют магазин «Пятерочка» после сообщения о бомбе. На место событий выехали экстренные службы региона.

Сегодня поступило сообщение от неизвестных лиц, что заминирован супермаркет в северной части российской столицы. Ведущие СМИ рассказывают, что бомба может быть заложена в магазине торговой сети «Пятерочка».

В настоящее время на место инцидента выехали бригады экстренных служб Москвы и они приступили к исполнению своих профессиональных обязанностей. Производится ли эвакуация людей из торговой точки, пока неизвестно. Очевидцы сообщают, что видят специалистов с обученными собаками. Они помогут найти опасный предмет, если он в магазине имеется.

Напомним, что недавно прозвучал мощный взрыв в магазине этой же сети в Санкт-Петербурге. Тогда бомба лежала в шкафчике камеры хранения. Пострадало около двадцати человек, погибших не было. Всю ответственность на себя взяла террористическая международная организация ИГИЛ*.