В Тюмени врачи в новогоднюю ночь спасли 5-летнюю девочку

В Тюмени врачи смогли спасти пятилетнего ребенка в новогоднюю ночь. О плохом самочувствии в скорую помощь сообщили родители девочки в 00:05, которые уточнили, что у нее затрудненное дыхание. За этим вызовом также следовали другие.

Для многих тюменских медицинских работников Новый год прошел не столько празднично, сколько напряженно. По данным, которые предоставляет сотрудник регионального Департамента здравоохранения Александра Малыгина, график врачей в эту ночь был очень напряженным. Специалисты проделали много работы, выезжая по вызовам, а также оказывая квалифицированную помощь по телефону. В среднем за сутки на одну бригаду скорой помощи выпало до 22 вызовов, всего же бригад было 40.

В полночь в больницу позвонили родители пятилетней девочки, которые рассказали о проблемах с ее дыханием. Они добавили, что проблема может быть связана с вирусной инфекцией, которую та недавно подхватила. Ребенка забрали в больницу, теперь он находится на стационарном лечении.