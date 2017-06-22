В Севастополе будут судить бизнесмена за незаконный вывоз отходов

Бизнесмена из Севастополя будут судить за вывоз бытовых отходов без надлежащей лицензии. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы УМВД России по Севастополю.

Как стало известно из заявления представителей правоохранительных органов, дело по обвинению 47-летнего предпринимателя из Севастополя, которому предъявлено обвинение в незаконном вывозе бытовых отходов, было передано на рассмотрение суду.

Таким образом, было установлено, что заместитель генерального директора одного из севастопольских предприятий заключил с управляющими компаниями города договоры на вывоз мусора без надлежащего законодательного оформления лицензии. Мужчине удалось заработать подобным образом около 7 миллионов рублей.

Наказание за незаконное предпринимательство окончательно будет вынесено постановлением суда.