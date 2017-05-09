Жительница Лермонтова за снятие порчи отдала целительнице 72 тыс рублей

Жительница Лермонтова отдала целительнице более 72 тысяч рублей, которые та выманила за снятие порчи. Так рассказали представители ГУ МВД Ставропольского края.

Пострадавшая сообщила полицейским, что на одной из улиц города встретила незнакомку, представившуюся целительницей. Она сообщила жертве о якобы наведенной порче и пообещала снять её за денежное вознаграждение.

В результате женщина несколько месяцев отправляла предполагаемой аферистке вознаграждение за мнимое экстрасенсорное воздействие. После получения сигнала о мошенничестве правоохранители оперативно задержали 27-летнюю подозреваемую, которая проживает в Минераловодском городском округе. Во время допроса задержанная призналась в выманивании денег. На неё завели дело по факту мошенничества.