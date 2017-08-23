Житель Саратова накануне Нового года убил гостя ножом из ревности

Жителя Саратова подозревают в убийстве гостя ножом накануне Нового года по причине ревности. Об этом рассказали в пресс-службе областного СУ СКР.

Следователи предполагают, что ночью 31 декабря потерпевший 37-лет употреблял спиртные напитки вместе с 31-летним подозреваемым в доме на улице Тараса Шевченко. В процессе общения у мужчин возникли противоречия из-за чувств к женщине, которая также присутствовала в гостях. Соперники вышли обсудить ситуацию на кухню, где потенциальный убийца насмерть заколол своего оппоненту в спину. От повреждений раненный быстро умер.

Правоохранители возбудили против задержанного уголовное дело и предьявили ему обвинение в убийстве. На время следствия его арестовали по решению суда.