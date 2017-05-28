В Самарской области осудили насмерть избившую мать женщину

В Самарской области осудили женщину, насмерть избившую собственную мать. Об этом уведомили представители областной прокуратуры.

Следователи установили, что 25 сентября 2017 года подсудимая гостила у своей матери в селе Ташелка на территории Ставропольского района. Во время разговора между родственницами вспыхнула ссора. Разъяренная дочь набросилась на оппонентку и несколько раз нанесла удары в голову. Через 5 дней пострадавшая от полученных ранений погибла в лечебном заведении.

Полицейские задержали подозреваемую и возбудили дело об умышленном нанесении вреда человеческому здоровью, повлекшее смертельный исход по причине неосторожности. Прокуроры добились для обвиняемой лишения свободы в пределах колонии общего режима на 5,6 лет.