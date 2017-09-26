Под Рязанью женщину и двух детей нашли мёртвыми в собственном доме

2 января в частном доме Ряжска, неподалёку от Рязани, обнаружили мертвые тела женщины и двоих детей. Об этом рассказали представители СУ СК по области.

Первым делом установили личность умерших. В них опознали местную жительницу 1988 гола рождения, а также её пятилетнюю дочь и двухлетнего сына. Следователи начали проверку обстоятельств их гибели.

Правоохранители пытаются достоверно установить, что стало причиной смерти пострадавших. Ориентируясь на полученные данные, они намерены определить, есть ли основания заводить уголовное дело. В настоящий момент предполагается, что покойные отравились угарным газом.