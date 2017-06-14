В Бугульме мужчина боится, что теплотрасса может убить людей

В местные органы власти Бугульмы поступило заявление от мужчины, который сообщает о неудовлетворительном состоянии опоры, поддерживающей трубу теплотрассы. Она может обрушиться или на пешеходов, или на проезжающие автомобили.

В Бугульме местный житель опасается за состояние поддерживающих трубу теплотрассы опор, состояние которых не внушает доверия. Как отмечает мужчина, опоры покосились, а сварочные швы вот-вот лопнут. Подобное положение вполне может угрожать проходящим мимо людям, а также местным автомобилистам.

Несмотря на то, что администрация Бугульмы уже приняла решение о необходимости переноса теплотрассы под землю, никаких операций касательно этого до сих пор произведено не было.

Сама труба теплотрассы находится по улице Никитина, 5.