В Якутске задержали пьяного угонщика автомобиля

В Якутске правоохранители задержали пьяного 29-летнего угонщика, похитившего Toyota Crown. Так сообщают в отделе пропаганды ОБДПС ГИБДД МУ МВД России «Якутское».

Предполагается, что мужчина угнал иномарку, припаркованную близ дома №3 по улице Хабарова. Вскоре пропажу транспортного средства обнаружили. Получив сигнал, полицейские получили приказ задерживать легковушки, подходящие под описание, и устанавливать личность водителя. Вскоре такую остановили патрульные на перекрестке улицы Б. Марлинского. У шофёра при себе не было документов, разрешаюших вождение транспорта.

Освидетельствование продемонстрировало состояние алкогольного опьянения в 0,78 мг/л. Против злоумышленника составили административный протокол. Невредимый Toyota Crown доставили владельцу. Сейчас полицейские выясняют мотив преступления и решают вопрос о необходимости заводить дело.