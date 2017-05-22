В Якутии найден труп 35-летней женщины

В Алданском районе Якутии было обнаружено бездыханное тело 35-летней женщины. Сотрудники Следственного комитета по Республике Саха устанавливают обстоятельства ее смерти.

Труп 35-летней жительницы населенного пункта Нижний Куранах был обнаружен правоохранительными органами в частном секторе. Никаких признаков насильственной смерти на ее теле обнаружено не было. Для получения более точной информации тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Изучением обстоятельств дела занимаются представители Следственного комитета по Республике Саха в Якутии. После вывода экспертизы будет принято процессуальное решение.