68-летний житель Мордовии скончался от микстуры для лечения гельминтов‍. Мужчина планировал сначала выпить «Корвалол», но перепутал препараты.

Пенсионер из сельского района республики Мордовия скончался после того, как выпил смертельную дозу препарата, который используют для восстановления здоровья для крупного рогатого скота и иных домашних животных.

«Левамизол» эффективен для лечения гельминтов, однако при применении его человеком может быть смертельно опасен.

Жители поселка, где проживал погибший мужчина, рассказали, что он почувствовал боли в области сердца и решил накапать себе классическое средство «Корвалол», но по каким-то причинам налил другую микстуру и через некоторое время скончался. Прибывшие на место инцидента медики не смогли откачать пациента и зафиксировали его смерть. Ему было 68 лет.