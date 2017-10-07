В Йошкар-Оле зафиксировали два случая ножевых ранений

1 января в Йошкар-Оле зафиксировали два конфликтных случая, которые закончились ножевыми ранениями. Такую сводку распространяет пресс-служба МВД по Республике Марий Эл.

Ночью в одной из квартир на Красноармейской улице захмелевший местный житель 53-х лет поругался с сожительницей. В результате противоречий он ранил женщину ножом в живот. 43-летнюю пострадавшую доставили в больницу, где диагностировали повреждение передней стенки брюшной части желудка.

Позже в этот день жительница многоквартирного дома на Карла Либнехта употребляла алкоголь вместе со своим сыном. В процессе общения между родственниками возник конфликт. Рассерженная женщина нанесла оппоненту два удара в живот при помощи ножа. 35-летний мужчина выжил и был госпитализирован.