В Сочи пьяный водитель иномарки застрял на лестнице

В центре Сочи пьяный водитель за рулем иномарки попытался съехать по лестнице к кинотеатру. Однако осуществить задуманное у него не удалось, и машина застряла.

1 января в Сети появилось странное видео, на котором можно наблюдать за отчаянными попытками водителя иномарки разрешить сложившуюся ситуацию и съехать с лестницы в центре города.

Как оказалось, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил подъехать к кинотеатру «самым коротким путем», по лестнице, однако подобный его трюк обернулся неудачей. В результате, автомобиль попросту застрял у подножия лестницы, уперевшись передним бампером в асфальт.

О дальнейшей судьбе горе-водителя ничего неизвестно, однако очевидцы утверждают, что подобный случай не первый для Сочи.