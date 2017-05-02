В Башкирии мужчина представлялся работником ЖЭУ и грабил старушек. Жертвами преступника стали несколько пенсионерок.

В Уфе пытаются выйти на след мошенника, который ходил перед новогодними праздниками по пожилым людям. Мужчина представлялся работником жилищного управления и предлагал помощь в осуществлении перерасчета платы за коммунальные услуги. Для этого он просил, чтобы пенсионерки отдали ему свои сбережения.

Через некоторое время пожилая женщина поняла, что стала жертвой мошенников, обратилась за квалифицированной помощью к полицейским по республике Башкирии.

Выяснилось, что 85-летняя бабушка оказалась не единственной, кто отдал собственные деньги преступнику. В соседнем доме пострадала от рук мошенника женщина возрастом 86 лет.

В настоящее время идет поиск предполагаемого преступника, а в правоохранительных органах настоятельно рекомендуют обращать внимание на тех, с кем приходиться общаться пожилым людям.