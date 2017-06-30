Пассажир авиарейса "Владивосток-Москва" устроил дебош в самолёте

В конце декабря один из пассажиров авиарейса "Владивосток-Москва" нарушил общественный порядок в самолёте. Свидетельства события очевидцы разместили в социальных сетях.

Во время полёта мужчина поднялся с места и потребовал высадки в Новосибирске, где у него возникло желание устроить разборки с двумя местными пассажирами, которые пытались успокоить шумного соседа.

Вежливые доводы и просьбы не сработали, поэтому один из попутчиков усадил его на место силой. Однако дебошир критично высказался против бороды обидчика, а затем вновь поднялся с места и начал требовать посадки у летного экипажа, громко крича и бранясь.

Как сообщают свидетели, сразу по прибытию в аэропорт назначения, сотрудники авиаперевозчика сдали нарушителя сотрудникам полиции.