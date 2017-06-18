В Москве поливальная машина перевернула KIA

В Москве поливальная машина перевернула автомобиль марки KIA. ДТП произошло в момент, когда грузовая техника перестраивалась в угол дороги.

Очевидцы с улиц российской столицы сегодня стали свидетелем довольно необычного происшествия на городской улице. Не поделили трассу между собой поливальная машина на базе «КамАЗ» и иномарка KIA.

Авария произошла в тот момент, когда тяжеловесная машина начала перестраиваться в другой конец проезжей части. Не успел осуществить необходимый маневр водитель легковушки и налетел колесом на тележку впереди идущего транспорта. От мощного удара легковой автомобиль перевернуло на крышу.

В настоящее время на месте событий работают оперативники, которые устанавливают все обстоятельства инцидента. Водитель KIA был доставлен с травмами различной степени опасности в медицинское учреждение.

Напомним, что не так давно на Ярославском шоссе Москвы столкнулись мусоровозная машина и рейсовый автобус.