В Прикамье из-за гирлянды на новогодней елке сгорела квартира. Инцидент случился 2 января в Краснокамске.

В Пермском крае пожарные ликвидировали возгорание в одной из квартир Краснокамска сегодня ночью, 2 января. Сообщается, что в распространении огня виновата гирлянда, которая находилась на новогодней елке в качестве украшения.

После возгорания лампочки огонь быстро пошел по шторе и мебели, расположенной в жилой квартире.

После приезда профессиональных тушителей, была объявлена эвакуация жильцов пятиэтажного дома. Всего по технике безопасности выведены из своих жилищ более двадцати человек.

В результате пожара никто не пострадал, а вот квартире был нанесен существенный материальный ущерб.

Эксперты назвали основную причину стремительного возгорания. Хозяева жилплощади нарушили правила эксплуатации электрических приборов. Ведется расследование.