Стали доступны видеокадры взрыва у заправки в Москве

Камеры наружного наблюдения зафиксировали момент взрыва у заправки в Москве. Сейчас на месте происшествия работают представители спасательных служб.

Сегодня стало известно о взрыве на заправочной станции «Лукойл» на юго-востоке Москвы. Инцидент имел место произойти по улице Люблинской, 153.

На данный момент сотрудники экстренных служб работают над выяснением обстоятельств инцидента. Потерпевших в результате взрыва обнаружено не было.

Видеокамера зафиксировала момент того, как в результате взрыва было полностью уничтожено небольшое помещение заправочной станции.