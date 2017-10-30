Велосипедист-экстримал чудом не погиб на штырях забора

Велосипедист-экстримал Энтони Наполитан чудом избежал смерти на штырях забора. Видеозапись происшествия он опубликовал в Instagram.

31-летний гонщик пытался выполнить трюк на своём BMX. Он планировал разогнаться в "бассейне", а затем высоко подпрыгнуть, чтобы перелететь забор в переднем сальто. Однако полёт Энтони Наполитана завершился на ограде. Мужчина волей случая удачно попал в промежутки между металлическими прутами и остался невредимым. Затем ездок отпустил велосипед, оказавшийся с другой стороны ограды и спустился на землю.

В своей публикации Энтони Наполитан отметил, что ему не хватает слов для описания случившегося. Он назвал инцидент "безумием" и подчеркнул своё невероятное везение. Люди успели просмотреть ролик более 260 тысяч раз. Большинство комментаторов выразили своё удивление и назвали эктримала "самым везучим велосипедистом". Они надеются, что удача будет сопутствовать мужчине и впредь.