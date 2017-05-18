В Пензе мошенник под видом военного выманил у девушки 135 тысяч рублей

19-летняя жительница Пензы стала жертвой мошенника, представившегося военнослужащим. Общий материальный ущерб составил 135 тысяч рублей.

В Пензе мошенник обманным путем завладел крупной суммой 19-летней девушки. Та оставила объявление на одном из сайтов в Сети о сдаче внаем квартиры. Как утверждает потерпевшая, мужчина, который представился военнослужащим, заинтересовался ее предложением и попросил продиктовать номер карты для перевода необходимой суммы.

Через некоторое время мошенник перезвонил своей жертве и сообщил, что по ошибке перевел 60 тысяч рублей, и попросил перевести определенную сумму на 11 телефонных номеров. Таким образом, жительница Пензы потеряла 135 тысяч.

На данный момент полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества. Подозреваемый разыскивается.