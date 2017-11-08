В Петербурге выходец из Азии изнасиловал девушку в подъезде ее дома

В Петербурге молодая девушка стала жертвой сексуального насилия со стороны неизвестного мужчины с азиатской внешностью. На данный момент полиция разыскивает подозреваемого.

Утром 1 января в Кировский районный отдел полиции Петербурга поступило сообщение от молодой гражданки об изнасиловании и ограблении. Как вследствие оказалось, девушка вошла в подъезд своего дома, однако не успела дойти до квартиры, как путь ей преградил низкорослый мужчина, судя по всему, выходец из Средней Азии.

После совершения насильственных действий сексуального характера, преступник отобрал у жертвы все карманные деньги в размере 200 рублей и скрылся.

Потерпевшей девушке было оказана необходимая медицинская помощь. Представители правоохранительных органов проводят расследование преступления.