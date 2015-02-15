В Москве пытались взорвать дом на Рублевском шоссе

В Москве пытались взорвать жилой многоэтажный дом на Рублевском шоссе. Информация о взрывчатке не подтвердилась.

В новом году также продолжается череда ложных вызовов о заложенной взрывчатке в том или ином районе России. На этот раз телефонные террористы сообщили об угрозах инцидента в доме, где ранее проживала Ксения Собчак. Многоэтажка располагается на западе Москвы на Рублевском шоссе.

После отработки вызова полицейские смогли с полной достоверностью заявить, что никакой угрозы в указанном доме обнаружено не было. При мероприятиях по эвакуации были задействованы более сорока жителей дома.

Ранее сообщалось о ложном минировании здания крупного торгово-развлекательного комплекса, расположенного в Екатеринбурге. Этот инцидент был зафиксирован перед Новым годом в уральской столице.