В Орле перед Новым годом спасли двух собак. Об этом рассказали в местном отделении ГУ МЧС по региону.

Орловские спасатели подводят первые предварительные итоги своей деятельности за новогодние праздники. Так, 31 декабря им пришлось дважды выезжать на тревожные звонки, чтобы помочь собакам.

Сообщается, что в первом случае щенок умудрился застрять в лестничном проеме между перилами и железобетонной плитой. Спустя некоторые время собачку удалось вызволить из вынужденного плена.

Второй вызов поступил на пульт дежурного МЧС всего за несколько часов до праздничного боя курантов на Спасской башне Кремля. Горожанин заприметил пса, у которого была серьезно повреждена одна лапа. Скорее всего, она была сломана. Пришлось совместно со специалистами устранять последствия травмы. Спасатели наложили на поврежденное место шину, чем спасли животное.