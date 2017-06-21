В Соль-Илецке 15-летний подросток обжегся "бенгальским огнем"

В Соль-Илецке 15-летний подросток из-за неловкости обжегся "бенгальским огнем". Об этом рассказали в пресс-службе УМВД Оренбургской области.

Мать привезла в лечебное учреждение ребенка с ожогом 5% шеи. Она объяснила медикам и правоохранителям, что по собственной неосторожности подросток уронила искрящийся предмет себе за шиворот и в результате получила травму. Госпитализация пациентке не понадобилась.

Представители регионального управления МВД намерены тщательно проверить ситуацию. Они рекомендуют гражданам России проявлять повышенную осторожность при использовании пиротехнических изделий и не приобретать несертефицированные "бенгальские огни" или другие устройства, продаваемые нелегально.