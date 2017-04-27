В Омске насмерть замерзла на Новый год официантка. Тело женщины обнаружили случайные прохожие.

1 января закончилось трагически для жительницы Омска. По всей видимости, женщина решила пойти куда-то в морозный день, но не удержалась на ногах, при падении ударилась и потеряла не только сознание, но и жизнь. Ее нашли спустя несколько часов прохожие и сразу вызвали квалифицированную помощь медицинской службы. Прибывшие на место инцидента медики сказали, что омичка мертва и смерть наступила в результате переохлаждения организма. Отмечается, что погибшая находилась в состоянии алкогольного опьянения, что также опасно при нахождении на холоде.

Известно, что женщина работала в заведении общественного питания, так как на ней была одета униформа.

Местные медики отмечают, что в новогоднюю ночь поступало больше, чем обычно звонков, однако случаев переохлаждения со смертельным исходом не было.