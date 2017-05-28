В Мурманске упавшего с балкона мужчину нашли квадрокоптером. Местный житель остался жив.

В Новый год праздничное веселье едва не омрачил тревожный инцидент в одном из жилых дворов Мурманска. Сообщается, что с балкона в состоянии алкогольного опьянения рухнул вниз мужчина. Он довольно удачно приземлился на козырек подъезда и его удалось спасти, используя новые технологии.

В этот момент на улице тестировал квадрокоптер соседский паренек. Когда к месту ЧП подъехали спасатели, они попросили небольшой помощи. При использовании летательного аппарата удалось обнаружить место, куда упал несчастный. Через некоторое время подвыпивший мужчина был доставлен в карете «Скорой помощи» в больницу, где медики приложили усилия по его восстановлению. Мурманчанин жив и его здоровью ничего не угрожает.