В Твери клиент украл у таксиста деньги и телефон

В Твери клиент украл у таксиста деньги и мобильный телефон. О происшествии рассказали в пресс-службе областного управления МВД.

27-ми летний водитель одной из городских служб такси обратился в Центраьный отдел городской полиции и сообщил, что после доставки пассажира во время ночной смены не досчитался мобильника и наличных денег. Пострадавший подсчитал, что сумма общего финансового ущерба составила 20 тысяч рублей.

По описанию обворованного полицейские оперативно отыскали подозреваемого. Они нашли и задержали ранее судимого мужчину 27-ми лет без определённого места работы. Во время допроса задержанный признался в совершенном преступлении. Он утверждает, что сотовое устройство продал, а средства потратил на личные нужды. Против сознавшегося возбудили уголовное дело за кражу.