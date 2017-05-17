В Гатчине 12-летний мальчик попал в больницу с алкогольным отравлением

31 декабря в Гатчине Ленинградской области мальчик 12-ти лет попал в больницу с алкогольным отравлением. Об этом пишет издание VistaNews.

Региональным СМИ стала известна предварительная информация, что пятиклассника госпитализировали в районную клинику примерно в 22:00. Его увезли из дома на улице Седьмой Армии. Доктора обнаружили у пациента симптомы острой алкогольной интоксикации. Состояние мальчика было тяжелым.

Правоохранителям Гатчинского района предстоит проверить обстоятельства, при которых алкоголь попал в организм несовершеннолетнего. После выяснения ситуации они примут процессуальное решение, согласно законодательству. Вполне вероятно, что родителям пострадавшего могут объявить административные санкции.