В новогоднюю ночь и-за взрывов салютов липчане растеряли собак

После новогодней ночи социальные сети переполнили крики отчаяния о пропаже домашних питомцев. Жители Липецка просят помощи в поисках любимцев.

В большинстве случаев главный символ нового года испугался громких взрывов пиротехники, сорвался с поводка и убежал от владельцев. Расстроенные заводчики обратились за помощью к пользователям социальных сетей: "Пропал пес на Соколе черного окраса. Похожа на лабладора, по кличке Берта, очень ласковая".

"На улице Терешковой возле дома 37 потерялась собака, сорвалась с поводка, очень большая, присутсвует клеймо". "На улице Замятина пропала собака породы пикинес, он испугался взрыва петарды, которую кинули ему под лапы дети, дернул поводок и убежал проч"- пишут хозяева домашних животных.

Но, к счастью, позже пикинес был найден. Пользователи социльных сетей удивились, для чего выгуливать домашних животных в новогоднюю ночь. Впрочем, в ответ следуют аргументы, что взрывы петард и салюты будут раздаваться на улицах города в течение всех праздников.