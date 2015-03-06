1 января жителю Ленинградской области в голову попала «пьяная» пуля

В Ленинградской области 44-летнему мужчине в голову попала «пьяная» пуля. 1 января ближе к ночи его привезли в приемный покой больницы в Сосновом Бору в тяжелом состоянии. Врачи госпитализировали его с огнестрельным ранением.

Мужчина из Соснового Бора попал в больницу из-за травмы головы. Как сообщается, у него огнестрельная рана. О его состоянии, позвонив в скорую, сообщила бывшая супруга. По ее словам, все произошло в одном из многоэтажных домов на Парковой улице. Поздно вечером мужчина изрядно выпил и пришел по ее адресу. Он начал конфликтовать с бывшей возлюбленной и, находясь не в себе, достал из кармана травматический пистолет и выстрелил себе в голову.

Врачи городской больницы сообщают, что его состояние нестабильно, а потому угроза его жизни остается. После госпитализации его прооперировали, следующий диагноз в его отношении будет вынесен лишь через несколько часов.